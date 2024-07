Confirmado: Filha caçula de Neymar é do Norte Pioneiro

Mãe nasceu em Quatiquá e viveu em Guapirama

Exclusivo: Exatos seis meses atrás, o Npdiario publicou que a então grávida Amanda Kimberlly F. de Azevedo (fotos) é do Norte Pioneiro, mais especificamente de Guapirama (30 KM de Santo Antônio da Platina).onde cresceu e saiu da cidade ainda nova após a separação dos genitores, seguindo a mãe, para São Paulo. No início deste mês de julho, nasceu Helena, fruto do relacionamento dela com Neymar.

Kim, como é conhecida, tem 30 anos, natural de Quatiquá, reside em Votorantim (SP), onde conheceu e namorou o jogador.

O pai, um homem simples e discreto, ainda reside em Guapirama, assim como tios e primos. Ele não foi localizado na cidade.

Janaína, irmã da agora personalidade, trabalha com acessórios e bijuterias em Joaquim Távora, atendeu o telefone/WhatsApp, mas adiantou que não comentaria o assunto.

A outra mana, atualmente residindo em Curitiba, foi direta: “Nada a declarar; isso é um assunto de família. Por favor, não me incomode”, escreveu ao Npdiario pelo aplicativo WhatsApp a tia da recém-nascida.

Os tios, Einazibe Ursolino de Lima e Dulce Azevedo , receberam a informação com satisfação e tranquilidade. Conhecido como Nagib, Einazibe tem 57 anos, 3 filhos e três netos. Do PSD, ele é o atual vice-prefeito de Guapirama e pré-candidato a chefe do executivo, “ficamos felizes, mas não queremos comentar o assunto agora”, afirmou para a reportagem.

O ambiente familiar entre ele, a família e a moça é ótimo e não houve discussões, brigas ou grandes questionamentos. Ela comunicou a notícia com muita tranquilidade e foi recebida com sentimento alegre. A mãe do jogador compartilhou registros com a neta, que nasceu no último dia três deste mês. Antes disso, da modelo dar à luz, havia dúvida sobre a paternidade. Um exame de DNA foi realizado, comprovando o fato.

A modelo, que havia fechado suas redes sociais assim que apareceu a notícia da gravidez, reabriu seu perfil no Instagram. Com a gravidez e agora o nascimento, ganhou 500 mil seguidores.

Também já namorou um dos integrantes da banda Restart.

O atleta já era pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu envolvimento com a influenciadora digital Carol Dantas, de 29, e de Mavie, de oito meses, menina com a também, influencier Bruna Biancardi, 30, com quem terminou relacionamento em novembro.

Neymar já apareceu em foto ao lado do filho mais velho, enquanto Rafaella Santos e Nadine Gonçalves, irmã e mãe do craque, acompanharam o nascimento, ocorrido dia três deste mês na Maternidade São Luiz Star, na Vila Olímpia, em São Paulo.