Conselheiros tutelares eleitos têm cerimônia

Novo mandato terá início na data da posse e serão quatro anos de gestão dos membros dos quatro colegiados (2024/2027)

Os novos conselheiros tutelares de Ribeirão Claro, eleitos no ano passado pela comunidade, foram oficialmente empossados e diplomados na tarde desta quarta-feira, 10, em cerimônia no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Os membros darão início aos trabalhos na data da posse, (10/01), e terão mandato de quatro anos, pela gestão 2024/2027.

A solenidade contou com a presença da vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini, do Diretor da Associação dos Conselheiros Tutelares do Paraná, Jaime Rodrigues, do Promotor Dr. Eduardo Apréa Guedes Garcia, da secretária Executiva dos Conselhos Hellen Rodrigues, secretários, servidores e do vereador Caio Silvério – representando o Poder Legislativo.

Os cinco membros eleitos, Estela Miriam Collioni Mishichita, Gustavo Zucco dos Reis, Murilo Teodoro de Souza, Rafaela Luiza Martins de Oliveira e Soraia Aparecida da Luz Matozo da Rocha, realizaram o juramento dos conselheiros e assinaram o termo de posse juntamente com as autoridades.

Houve a benção dos conselheiros pelo Padre Sergilson Brandão, e os suplentes presentes na solenidade também receberam a certificação: Sirlene Aparecida Pastorino (1º suplente), Renata Ellen Natali Oliveira (2º suplente), e Luciana Dos Santos De Avelino (8º suplente).

AÇÕES – Ainda neste mês será realizada uma capacitação com os membros, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), referente as atribuições deles enquanto conselheiros, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Além disso, haverá um treinamento para utilização do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência), que é um é um sistema de registro e tratamento de informação com abrangência nacional, criado para subsidiar a adoção de decisões governamentais nas políticas para crianças e adolescentes, garantindo-lhes acesso à cidadania.