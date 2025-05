Conselheiros tutelares em AGENDA com Gil

Em Santo Antônio da Platina

A sociedade em geral sabe que os Conselhos Tutelares desempenham um papel fundamental na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Estão em suas atribuições o atendimento e aconselhamento, a fiscalização e encaminhamento judicial.

Esta semana os conselheiros platinenses estiveram no gabinete da Prefeitura e, na ocasião, foram tratadas importantes pautas construtivas, “não para o Conselho, mas para as crianças, as famílias, a comunidade em geral”, destacou o prefeito Gil Martins.

O prefeito fez questão de afirmar que os conselheiros “são pessoas comprometidas e que nos ajudam muito, exercem uma tarefa importante, realizam um belo trabalho e, hoje, nos trouxeram um diagnóstico do seu dia a dia, consequentemente, entendemos isso como um necessário planejamento”. E deixou bem claro que “conselheiro não é profissão, é vocação”.

Os conselheiros presentes foram: Adimara Souza, Alcindo Aparecido Leite (o Sininho), Ângela Ribeiro, Edvaldo de Arruda, Marcelo Marcos de Araújo e Simone Santana de Abreu. Arruda se encontra em período de férias e, em seu lugar, como suplente, está a conselheira Ângela.

Sininho disse que ficou muito satisfeito com a recepção do prefeito Gil. “Vamos aos poucos ajustando detalhes. Fomos muito bem recebidos pelo prefeito e nos colocamos à disposição naquilo que estiver ao nosso alcance”.

O Assessor Jurídico da Prefeitura, advogado Adilson Anacleto acompanhou toda a reunião.