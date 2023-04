Conselho amplia alcance do serviço social

Oficina realizada em Cornélio Procópio

O CRESS-PR (Conselho Regional de Serviço Social do Paraná) realizou uma oficina da COFI (Comissão de Orientação e Fiscalização) com os/as profissionais do NUCRESS de Cornélio Procópio. O evento foi marcado por diversas discussões e propostas que visavam fortalecer a coletivização das orientações sobre as demandas na perspectiva de ampliar o alcance de profissionais. Além disso, também contribuíram para a qualificação do exercício profissional do/a assistente social.

A reunião aconteceu no campus da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), em Cornélio Procópio. E compõe uma série de oficinas, que serão realizadas, em todo o Estado, pela COFI.

De acordo com Vanessa Rocha, coordenadora técnica do CRESS-PR, a proposta da Comissão de Orientação e Fiscalização para as oficinas foi pautada na busca de ações que possam trazer maior resolutividade e agilidade no retorno de consultas da categoria sobre o exercício profissional, com sistematização e ampla difusão de orientações pactuadas e respaldadas.

Durante o evento, também houve diálogos sobre as Resoluções do CFESS (Conselho Federal de Serviço Social), com o objetivo de dar publicidade às resoluções e notas técnicas do conjunto CFESS/CRESS, além de constituir-se como um espaço/ação de defesa e consolidação do projeto ético-político do Serviço Social.

Na avaliação da Assistente Social, Isabella Baraldi De Pauli, a oficina foi excelente, dinâmica, interativa e muito produtiva.

“Foi um momento em que os profissionais participantes puderam reavaliar a prática profissional como um todo, retomar alguns conhecimentos em resoluções que são fundamentais e que devem fazer parte do nosso cotidiano. Após o término desta oficina concluo que nós Assistentes Sociais precisamos estudar SEMPRE, que aprendizado é constante e em todo instante temos algo novo a aprender”, disse a profissional, que atua há 16 anos no CRAS da Prefeitura de Cornélio Procópio e na APAE do município.

Um dos encaminhamentos do encontro foi a potencialização da melhoria dos serviços prestados aos/as usuários/as do Serviço Social. Isso, de acordo com Vanessa, reforça a importância da atuação das (dos) Assistentes Sociais em diferentes áreas da sociedade.