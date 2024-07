Convenção do PDT/ Santana do Itararé

Será no próximo dia 31

O PDT de Santana do Itararé convoca para convenção municipal do partido.

Será realizada no dia 31 de julho, com início às 19h e término às 22h, no endereço Rua Pedro Paulo Monteiro, n° 133, no Bairro Parque Barigui

(Salão Prof. Dori), para deliberação da agenda abaixo:

1) Escolha e homologação dos/as candidatos/as do Partido Democrático Trabalhista – PDT em Santana do Itararé – PR aos cargos majoritário e

proporcional nas Eleições 2024;

2) Sorteio e homologação dos respectivos números para os/as candidatos/as aos cargos de Vereador Santana do Itararé – PR pelo

Partido Democrático Trabalhista – PDT;

3) Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações partidárias para formação da chapa majoritária;

4) Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.