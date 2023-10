Cornélio terá UTI Móvel em difícil acesso na cidade

Entregue pelo Deputado Romanelli para socorro

Cornélio Procópio terá uma ambulância equipada com UTI que poderá fazer socorros de emergência em locais de difícil acesso.

A autorização para licitar a compra do veículo, que terá tração nas quatro rodas, foi entregue ao prefeito Amin Hannouche (PSD) pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD).

“É uma inovação que estamos trazendo para o Norte Pioneiro. Trata-se de um equipamento adequado para socorrer vítimas de acidentes rurais ou de desastres naturais, por exemplo”, disse Romanelli. “O veículo poderá chegar em locais de difícil acesso, que hoje não contam com este serviço. Além de Cornélio Procópio, a ambulância pode ajudar outras cidades da região”, explicou o deputado em entrevista para a rádio Graúna FM.

O deputado destacou que a liberação dos recursos do Estado para a compra do veículo foi uma reivindicação do vereador Cristiano Todão (Pros) e do sindicato rural de Cornélio Procópio. “Trabalhamos muito neste projeto e hoje o processo licitatório já pode ser iniciado, para que o veículo esteja à disposição da população no menor prazo possível, cumprindo todos os ritos da concorrência”, sustentou.

Colégio Militar – Ainda em Cornélio Procópio, Romanelli participou da festividade de comemoração do primeiro ano de instalação do Colégio da Vila Militar no município. A instituição de ensino é vinculada a Associação da Vila Militar (AVM), uma organização que tem mais de 50 anos e atualmente administra várias unidades de ensino fundamental e médio no Paraná.

“Mais que celebrar o primeiro ano de aniversário do colégio AVM, celebramos a vida com abundância, a vida de mandar a oportunidade a esses meninos e meninas que terão uma formação sólida de caráter e de poder servir a sociedade da melhor forma possível”, disse.

Jacarezinho – A agenda do deputado no Norte Pioneiro também incluiu uma visita à Ficafé (Feira Internacional do Café) e Feira de Sabores, eventos realizados conjuntamente pela prefeitura de Jacarezinho em parceria com o Sebrae e a sociedade civil organizada. “Chegamos na 16ª. edição da Ficafé, que se tornou referência no Brasil e no mundo na promoção da produção cafeeira de qualidade que temos no Norte Pioneiro”, ressaltou Romanelli.

São Jerônimo – Nesta sexta-feira, 20, Romanelli esteve em São Jerônimo da Serra, para um compromisso na Escola Estadual João XXIII, junto com vereadores do município. O colégio foi incluído no programa Escola Mais Bonita, que é realizado pela Secretaria Estadual de Educação. “A escola recebeu novos recursos para fazer intervenções que vão melhorar as condições de trabalho dos professores e oferecer mais conforto aos estudantes”, afirmou o deputado.