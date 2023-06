CREA de S. Antônio presente em evento

Para debater propostas e diretrizes profissionais

Cerca de 150 lideranças profissionais do Paraná se reuniram em Apucarana nesta semana para discutir propostas para a Frente Parlamentar das Engenharias, Agronomia e Geociências, criada em 2022 na Assembleia Legislativa, com apoio do Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

O encontro integrou o 8º Seminário Estadual do Programa de Apoio à Sustentabilidade das Entidades de Classe (Proec) e do 4º Encontro Técnico de Lideranças do Crea-PR. As atividades foram na sede da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana (foto).

O Presidente e o diretor da Associação Platinense de Engenharia Arquitetura e Agronomia, Fernando Ribeiro dos Santos e Nelson Luiz (fotos) estiveram presentes.

‘Foram momentos de muito aprendizado e troca de experiência, uma oportunidade única para o afinamento ainda maior entre Crea-PR e as Entidades de Classe”, assinalou.