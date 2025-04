Cumpridos mandados em S. J. da Boa Vista

Um homem foi preso

A Polícia Militar, em conjunto com a Civil, realizou uma operação na Vila Centenário, em São José da Boa Vista. A ação teve como objetivo o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, contando com o suporte da Equipe de Operação com Cães do 2º BPM.

Durante a iniciativa, um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Também apreendidos dois aparelhos celulares, cinco gramas de crack, cinco gramas de cocaína, a quantia de R$ 652,00 e invólucros vazios utilizados para armazenamento e venda de entorpecentes.