Polícia Militar ativa curso em Wenceslau

Prevenção e combate a assaltos

O município de Wenceslau Braz sediou recentemente o Curso de Combate a Crimes Violentos contra o Patrimônio, bem como treinamento enfatizando técnicas e táticas de prevenção e combate a assaltos a instituições financeiras, conhecidas como “Novo Cangaço”, “Cangaço Noturno” e “Domínio de Cidades”.

O Curso foi ministrado pelo Major Felipe Serbena, Comandante do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) de Curitiba, e contou com a presença de todos os Comandantes de Batalhões do 2° Comando Regional sediado em Londrina, e de diversos policiais do 2º Batalhão, trazendo várias atualizações e conhecimentos específicos para atuação nas mais diversas situações que possam comprometer a segurança na região.

Os ensinamentos recebidos poderão ser colocados em prática logo nas próximas semanas, quando haverá um Exercício Simuladando um ataque nas instituições financeiras na cidade de Wenceslau Braz. O Exercício tem como objetivo a manutenção do treinamento contínuo realizado pela Polícia Militar, aprimorando a atuação policial na região e estabelecendo procedimentos adequados e seguros para todo tipo de situação.

O Comandante do 2° Batalhão, Major Márcio Jaquetti, falou sobre o que foi ministrado durante o curso: “Trabalhamos tanto a parte prática quanto a teórica sobre as formas mais atualizadas dentro dos conceitos táticos e estratégicos não só no Paraná, mas em todo o Brasil, trazendo uma sincronização entre as ações que serão realizadas para a prevenção das ações criminosas em todos os estados”.

O curso foi realizado a nível estadual, abrangendo setores da Polícia Militar de várias cidades, visto que a maioria desses crimes são cometidos por grandes grupos que acabam indo para diversas regiões, inclusive outros estados.