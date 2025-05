Curta férias no DAJ RESORT & MARINA

Destino completo para lazer e descanso em família

Com o fim do ano e as férias escolares chegando, é hora de planejar momentos de descanso e diversão para toda a família. E para quem procura um destino onde as atividades ao ar livre e o conforto se encontram em perfeita harmonia, o DAJ Resort & Marina, em Ribeirão Claro, é a escolha ideal. Em meio à natureza exuberante e com uma estrutura completa de lazer, o DAJ oferece inúmeras opções para que cada membro da família viva experiências inesquecíveis.

Diversão e Lazer para Todas as Idades

Para as crianças, o DAJ preparou uma programação especial. Desde o início do dia até a noite, a recreação infantil garante que os pequenos aproveitem cada momento com segurança e diversão. O resort conta com uma mini fazenda encantadora, onde as crianças podem interagir com animais, e oferece passeios de bicicleta em torno do resort, beirando a represa e a beleza natural da região. Há ainda a possibilidade de pescaria na represa, onde as famílias podem se divertir juntas em um ambiente tranquilo e inspirador.

Além disso, o DAJ possui um cinema exclusivo, onde filmes são exibidos diariamente, proporcionando momentos de lazer e descontração. As opções esportivas incluem quadras poliesportivas, um campo de futebol, quadras de beach tênis e uma quadra de tênis iluminada, para partidas noturnas com conforto.

Com uma infraestrutura que inclui várias piscinas – ao ar livre e uma aquecida com cromoterapia – o resort oferece diversão e relaxamento para todas as idades. Para os adultos, o spa exclusivo by L’Occitane oferece tratamentos de beleza e bem-estar, perfeito para quem deseja relaxar e recarregar as energias em meio ao verde. As acomodações do DAJ são espaçosas e elegantes, com vistas deslumbrantes para as áreas verdes ou para as piscinas, e garantem uma experiência de total conforto e exclusividade. A gastronomia de alto padrão completa a experiência, com opções que vão dos pratos tradicionais até criações contemporâneas.

Ribeirão Claro: Natureza, Aventura e Cultura

Além das atrações do resort, a cidade de Ribeirão Claro oferece diversas opções turísticas para os visitantes que desejam explorar a região. Situada entre montanhas e cercada por belas paisagens, Ribeirão Claro é conhecida por suas atividades de ecoturismo e aventura. Entre os passeios recomendados estão a Pedra do Índio, onde é possível se aventurar em uma tirolesa de 1 km de extensão, e a Pedra do Gavião, um ponto de observação perfeito para apreciar a represa e os impressionantes voos de parapente. A cidade também possui fazendas de café, que abrem suas portas para visitas guiadas, permitindo aos visitantes conhecer o processo de cultivo e produção e vivenciar um pouco da cultura local. Para quem prefere atividades aquáticas, a represa é um convite ao stand-up paddle, passeios de barco e pescarias em atividades oferecidas por empresas locais.

Localização

Situado na divisa entre o Paraná e São Paulo, o DAJ Resort & Marina é um destino acessível para quem quer viajar de carro, evitando os custos das passagens aéreas. Está a 390 km de Curitiba e São Paulo, 280 km de Ponta Grossa e Maringá, e 185 km de Londrina, facilitando o acesso e permitindo uma viagem tranquila e prática. Com uma estrutura completa e atividades para todas as idades, o DAJ Resort & Marina oferece o destino ideal para as férias de fim de ano em família. Venha viver momentos memoráveis com conforto, diversão e toda a hospitalidade que fazem do DAJ um lugar único para o seu descanso e lazer.

DAJ Resort & Marina – Ribeirão Claro-PR Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro. Coordenadas do Heliponto.

Nome: Ponta da Garças (SD60) CIAD PRO 160

Latitude: 23°17´40”S – Longitude: 049°44’15”W.

Texto: Simone Bello /Foto Piscina e Crianças: Paulo França/ Foto aérea: Rafael Silva