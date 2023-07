Decisão judicial cancela evento ExpoAbatiazão

Vistoria realizada reprovou iniciativa

No dia 12 ventou muito em Abatiá, o que fez a cobertura dos camarotes do evento ExpoAbatiazão ser arrancada. No dia seguinte, que seria o primeiro da festa, a SIRA (Sociedade Industrial e Rural de Abatiá), visando a segurança da população, adiou o início.

Assim sendo, no dia 14 ocorreu denúncia junto ao Ministério Público da comarca de Ribeirão do Pinhal, em que o promotor convocou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, de Bandeirantes, para vistoria no local. Dada a vistoria, foi reprovada.

Assim, o Ministério Público e os Bombeiros notificaram o presidente da SIRA, e o evento foi cancelado.

Todavia, no mesmo dia a SIRA conseguiu decisão judicial para liberar o evento para o sábado, 15, e domingo, 16, só que novamente o Ministério Público derrubou a liminar e o evento não aconteceu.

O prefeito Nelson Garcia(foto) explicou ao Npdiario que “a prefeitura não teve absolutamente nenhuma responsabilidade, pois cedeu a estrutura física e não a parte instalada apenas para promoção do evento, como barracas de alimentos, por exemplo”, disse.