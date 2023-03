Decretada situação de emergência em Bandeirantes(vídeos)

Homologação permite apoio do Estado e – caso tenha reconhecimento federal – também auxilio da União

A Secretaria de Estado da Saúde está em contato com as equipes municipais para atender as demandas da cidade, inclusive com o envio de medicamentos, se necessário. “Depois de um evento como esse, muitas doenças podem aparecer, principalmente as gastrointestinais ou leptospirose, eventualmente. Por isso, já contatei a 18ª Regional de Saúde. Se houver necessidade, vamos enviar medicamentos para conter as possíveis epidemias que podem ocorrer quando as águas baixam”, disse o secretário César Neves.

MOBILIZAÇÃO— Nesta semana, a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil montou uma força-tarefa para acompanhar a situação no município. O coordenador executivo da Defesa Civil, coronel Adriano de Mello, e o sargento Rogério Marcos Hammes, do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd), se deslocaram até o município para acompanhar os trabalhos junto às cerca de 270 famílias afetadas.

Como parte do atendimento, uma equipe da Defesa Civil foi ao município para ajudar a elaborar a documentação que permite acessar com mais facilidade os recursos estaduais e federais para dar uma resposta aos impactados.