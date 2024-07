Deputada Cristina Silvestri se filia ao PROGRESSISTAS 

Bancada do PP tem seis deputados agora

A deputada estadual Cristina Silvestri se filiou ao Progressistas em Guarapuava, durante a convenção municipal, que confirmou as candidaturas a prefeito de Celso Góes e a vice-prefeita de Janaína Naumann.

Cristina Silvestri recebeu a carta de liberação da federação PSDB-Cidadania e teve a ficha abonada pela presidente de honra da legenda, Cida Borghetti e pelo tesoureiro nacional do PP, Ricardo Barros.

Com a chegada da deputada Cristina Silvestri a bancada do PP na Assembleia Legislativa passa a contar com seis deputados: Maria Victoria, Adriano José, Marcio Pacheco, Paulo Gomes, Matheus Vermelho e Cristina Silvestri.