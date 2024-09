Deputado Bazana busca espaço no NP

Fortalece as bases na região

O deputado estadual Pedro Bazana (PSD) visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado dos assessores Allan Ferreira da Silva e Andréa Morais (fotos). O parlamentar procura ampliar sua participação no Norte Pioneiro.

Para Santo Antônio da Platina, por exemplo, já conseguiu R$ 50 mil para um colégio estadual, R$ 50 mil para Escola de Campo Heloisa, R$ 70 mil para aquisição de um veículo para saúde, além de uma indicação à uma creche no valor de R$ 1.300.000.

Pedro Paulo Bazana nasceu em Arapongas, em 06 de outubro de1967. Filho de Duvilio Bazana e Rosa, é o caçula de três filhos. Teve uma infância humilde e começou a trabalhar aos 8 anos d como engraxate, e ainda criança, também vendeu salgados na rua, foi sorveteiro, e aos 13 anos, teve seu primeiro registro em carteira, num armazém de cereais, trabalhando como empacotador.

Aos 18 anos, serviu ao exército, e quando retornou, foi empregado em uma agência bancária, onde conheceu a esposa Marisa, com quem está casado há 28 anos. Se formou em administração pela UNOPAR) em 1993 e fez pós-graduação em Marketing e Desenvolvimento Gerencial.

Bazana foi presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Arapongas. De 2013 a 2016, foi vice-prefeito de Arapongas. Candidato a deputado estadual, Bazana obteve 21.145 votos no último pleito.

Em 08 de novembro de 2021, tomou posse para seu primeiro mandato como deputado estadual, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o convocou como suplente para assumir a cadeira de parlamentar. No dia da posse, em um discurso emocionado, Bazana relembrou a infância simples e as dificuldades que enfrentou para chegar até aqui. “Um dia, ainda menino, fui engraxate e hoje ocupo uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná”, destacou.