DEPUTADO solicita honraria ao Npdiario

Um dos mais conceituados portais de notícias do Paraná, o Npdiario, sediado na cidade de Santo Antônio da Platina, celebra seus 18 anos de existência em 2024 e, para marcar o aniversário e prestar homenagem ao veículo de comunicação social, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná nesta terça-feira (2), um requerimento solicitando Votos de Congratulações com Menção Honrosa ao renomado portal.

“Comandado pelo competente, prestigiado e influente profissional Valcir Machado desde 2006, o jornal fornece com primazia, informações de qualidade à sociedade, contribuindo para a formação do debate público, para a tomada de decisões e a preservação da memória histórica paranaense e brasileira. Com olhar sempre atento, a equipe produz uma brilhante cobertura de todos os acontecimentos como referência da região”, destacou o parlamentar, que cumpre o terceiro mandato.

O Npdiario foi criado a partir do sonho de Valcir Machado da Silveira Pinto no dia oito de março de 2006, seu idealizador, tornou-se realidade em Santo Antônio da Platina. Desde então, a entidade realiza ações que informam a população com notícias, se tornando um dos principais canais de comunicação das Regiões Norte e Norte Pioneiro do Paraná. Ao completar 18 anos, o NP se consolida como uma das principais instituições de Imprensa, atuando diretamente na defesa da liberdade de expressão e na manutenção da Democracia.

Valcir é morador de Santo Antônio da Platina, é casado com Lucila Machado, diretora do Colégio Estadual Tiradentes, pai de Vinícius e avô de uma neta de um ano e seis meses chamada Manuela.