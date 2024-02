DER continua OBRAS na PR-092 (ASSISTAM)

São cerca de 50 quilômetros a serem reperfilados



Exclusivo: O Diretor de Operações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Rui Assad (foto acima) anunciou neste fim de semana, por telefone ao Npdiario, uma operação especial. As obras iniciaram sábado, dia três.

O foco é o trecho mais precário, onde aconteceram muitos acidentes graves nos últimos meses.

Especificamente no trecho entre o KM 324 da 092 da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual platinense até o KM 276 na fábrica de pneus em Siqueira Campos, saída para Wenceslau Braz (passando por Joaquim Távora e Quatiguá).

Todos os buracos serão cobertos nestes dias que antecedem a vigência do contrato com a concessionária do pedágio, no final deste mês de fevereiro.

O reperfilamento vai melhorar as condições de trafegabilidade na via, por meio do CBU (Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), que inclui o transporte, a limpeza do local, a pintura e a aplicação do material.

Entre seis a dez funcionários do DER vão trabalhar visando a segurança e o conforto dos motoristas e pedestres que circulam por esses locais.

É uma ação descontinuada, isto é, atinge apenas buracos e “ondulações” nesse trecho de aproximadamente 50 quilômetros.

O reperfilamento (ou reperfilagem) consiste na colocação de uma nova camada de asfalto para nivelar e corrigir a rodovia – corrigindo defeitos e dando uniformidade e, por extensão, estabilidade. Essa camada vai nivelar a pista. A fresagem também melhora o coeficiente de atrito em zonas de pistas onde há alto índice de derrapagens.

Produz uma superfície de textura uniforme, sobre a qual o rolamento do tráfego fica suave, a superfície isenta de saliências diferenciadas, sulcos e outras imperfeições.

A Fresagem de Asfalto tem como finalidade a remoção de pavimentos previamente à execução de novo revestimento asfáltico, é executada em áreas com ocorrência de remendos em mau estado, áreas adjacentes a panelas, rupturas plásticas e corrugações, áreas com grande concentração de trincas e outros defeitos.

A Fresagem de Asfalto aplica-se também na remoção de revestimento betuminoso existente sob

PEDÁGIO – O governo estadual vai acompanhar a fiscalização dos contratos de concessão das rodovias paranaenses. É o que determina um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) formalizado na terça-feira (30) e assinado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seil) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

A parceria formalizada visa os mais de 1 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais do Paraná, com previsão de R$ 30,4 bilhões em investimentos, sendo R$ 18,7 bilhões em grandes obras e R$ 11,7 bilhões em manutenção dos trechos.

O acordo vale tanto para os trechos dos lotes 1 e 2, cujos contratos de concessão foram assinados nesta terça-feira, como também para os outros quatro lotes que ainda vão à leilão.

Em geral, a fiscalização de contratos é de responsabilidade exclusiva da agência reguladora nacional, mas, com o acordo, o órgão federal passa a contar com o apoio do governo estadual nestas atividades.

O acordo prevê também que o Estado participe da elaboração de estudos e relatórios que guiem a aplicação dos recursos e a definição das obras nas revisões que os contratos podem ter de cinco em cinco anos.

O objetivo é tornar o acompanhamento dos contratos mais efetivo, garantindo a execução de todas as obras programadas e a melhor oferta do serviço à população. O ACT tem duração de 10 anos, podendo ser renovado pelos 30 anos de duração dos contratos de concessão

CONTRATOS – As concessões preveem a duplicação de quase 700 quilômetros de rodovias estaduais e federais do Norte Pioneiro, Curitiba, Região Metropolitana, Litoral e Campos Gerais. Além disso, os contratos também contêm a instalação de vias adicionais, viadutos, passarelas e acostamentos nos trechos.

Estas duas primeiras concessões fazem parte de um pacote de seis lotes desenhado pelo Governo do Estado e o governo federal após a contratação de um estudo em 2019. São 3,3 mil quilômetros em todas as regiões do Paraná. Ele prevê uma nova modelagem de leilão, pela tarifa mais baixa, e um grande pacote de obras, que prevê 1,8 mil quilômetros de duplicações e diversas melhorias estruturais para o desenvolvimento dos municípios do Estado.

Fotos: Rodrigo Félix, Caio Couto e Júlio César Martins

