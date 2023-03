Desmorona barranco de rodovia em Abatiá

Entre 11 e 13 horas no KM 79 da da PR-436

Uma queda de barreira aconteceu neste domingo, dia cinco, entre 11 e 13 horas no KM 79 da da PR-436, em Abatiá.

No local, constatado que devido as fortes chuvas nos últimos dias, o barranco localizado à margem direita no trecho entre Bandeirantes havia se rompido e deslizou a terra sobre a rodovia, obstruindo meia pista.

Feio contato com a empresa terceirizada responsável, sendo informado que já iria providenciar a retirada do obstáculo e liberação total para a fluidez do trânsito ainda no domingo, o que foi feito.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.