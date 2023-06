Destacado turismo do NP em Festival de Foz

Promoção de belezas naturais e atrativos únicos

O 18º Festival das Cataratas, um dos maiores eventos do setor turístico do país, foi palco para a participação da Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná (Atunorpi). O festival, realizado na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, começou no dia 31 de maio e seguiu até sexta-feira dia 2 e reuniu profissionais e entusiastas do turismo em busca de oportunidades e parcerias.

A Atunorpi, representante da região turística do Norte Pioneiro, marcou presença no evento com o objetivo de promover a região e destacar suas belezas naturais, atrativos turísticos, hospedagem e gastronomia da região. O presidente da Atunorpi, Welington Trautwein Bergamaschi, ressalta a importância do festival para impulsionar o setor turístico da região.

“O Festival das Cataratas é uma vitrine para o turismo brasileiro, e a participação da Atunorpi nesse evento é uma oportunidade única de mostrar ao público as maravilhas do Norte Pioneiro do Paraná. Nossa região possui um rico patrimônio natural, com paisagens deslumbrantes, rios, cachoeiras e uma cultura rica. Estamos ansiosos para apresentar todas essas atrações aos visitantes e estabelecer parcerias que impulsionem o turismo em nossa região”, afirma Bergamaschi.

O festival ofereceu uma programação diversificada, incluindo palestras, oficinas, capacitações, visitas técnicas e a Feira de Turismo e Negócios, que reuniu mais de 1,3 mil marcas dos diversos segmentos da cadeia turística. Essa ampla exposição proporcionou à Atunorpi a oportunidade de interagir com profissionais do setor, promovendo a região e estabelecendo contatos estratégicos.

Além disso, o evento contou com outros destaques, como o 1º Encontro Nacional de Uso Público, Turismo e Meio Ambiente, que visa conectar pessoas e empresas interessadas em desenvolver negócios e serviços em Unidades de Conservação, e o 17º Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, que fomenta o intercâmbio acadêmico e o debate sobre turismo.

O presidente da Atunorpi ressalta que a participação da associação no Festival das Cataratas fortalece não apenas a região do Norte Pioneiro, mas também todo o estado do Paraná. “Estamos empenhados em promover o turismo sustentável em nossa região e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico local. Eventos como o Festival das Cataratas são fundamentais para mostrar ao mundo as potencialidades do nosso estado e atrair visitantes que desejam conhecer nossas belezas naturais e culturais”, destaca Bergamaschi.

Com a participação da Atunorpi no 18º Festival das Cataratas, a expectativa é que a região turística do Norte Pioneiro do Paraná ganhe maior visibilidade e atraia um número ainda maior de turistas interessados em explorar suas riquezas. O evento se consolida como uma importante plataforma para o crescimento do setor e para o fortalecimento do turismo no estado do Paraná.

A Atunorpi, juntamente com outras entidades e o apoio da Secretaria de Estado do Turismo do Paraná, demonstrou seu comprometimento com o desenvolvimento do setor, assinando um protocolo de intenções que beneficiará os municípios em seus projetos turísticos.