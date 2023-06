Desviados R$ 550 mil de hospital de Andirá

O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Andirá e do Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagraram nesta quinta-feira, 15 , a Operação Raio X, que apura possíveis desvios de verbas públicas da Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá (SHBA).

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas cidades paranaenses de Andirá e Bandeirantes e em Assis, município de São Paulo.

Segundo as investigações, foi constatado que colaboradores da unidade de saúde, aproveitando-se de suas funções, desviaram recursos públicos em montante estimado em R$ 550 mil – inclusive mediante transferências diretas feitas a familiares, pessoas sem vínculo com o hospital.

Entre os alvos da apuração estão ocupantes de cargos importantes na sociedade hospitalar, em especial diretoria e setor financeiro. Auditoria conduzida pelo MPPR verificou que as irregularidades ocorreram especialmente por intermédio de pagamentos irregulares de salários, gratificações indevidas e diversas modalidades de reembolsos fraudulentos.

As ordens judiciais cumpridas na ação foram deferidas por Juízo designado para atuação no feito(Autos nº 0001268-48.2023.8.16.0039).