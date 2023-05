Distrito da Cachoeira recebe pavimentação com blocos de concreto

Na zona rural de Ribeirão Claro

Os investimentos em Ribeirão Claro não param. O Distrito Administrativo Cachoeira do Espírito Santo está recebendo mais melhorias do Governo Municipal em três vias públicas de acesso à represa.

As ruas Flauzino Fortunato do Prado, João Brasilino da Silva e Professora Ana Pinheiro estão sendo pavimentadas com blocos intertravados que vão facilitar o acesso para moradores e turistas do Distrito para ter acesso ao balneário (represa) no embarque e desembarque das embarcações como barcos, lanchas, jet-ski, entre outros. A empresa contratada está com as obras em ritmo acelerado.

O prefeito João Carlos Bonato e a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini destacam que esse é mais um compromisso assumido com a população. “A Cachoeira já recebeu diversas melhorias como paisagismo, pavimentação, troca da iluminação pública, torre da TIM e outros investimentos. E essa pavimentação com os blocos na área de acesso à represa vai valorizar ainda mais o Distrito trazendo mais qualidade de vida aos moradores e turistas”, disse Bonato.