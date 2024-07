Distrito do Campinho FOI PAVIMENTADO

O Distrito do Campinho recebeu investimentos em pavimentações, em Ibaiti.

Conseguiu realizar importantes obras de infraestrutura urbana. Entre elas, 3.974 m² de ruas pavimentadas com pedras irregulares, beneficiando mais de 122 famílias.

Essas ações foram possíveis graças ao pedido da prefeitura e do ex-vereador Antônio Carlos da Silva — falecido em 2018 — ao ex-deputado federal Leopoldo Meyer. Hoje, quem mora no Distrito do Campinho tem mais conforto e qualidade de vida, sem barro em dias de chuva e poeira em dias de sol.