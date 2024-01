DOIS de Ribeirão do Pinhal são executados

Um é traficante conhecido e outro não tem passagens

Dois homens foram assassinados aa tiros no interior de um Fiat Siena na marginal da BR-369, próximo ao semáforo do Grêmio, na região leste de Londrina. A execução foi na manhã desta sexta-feira, dia 19.

Dois homens numa motocicleta abordam o veículo, com o garupa desferindo uma rajada de tiros. O movimento era intenso na hora do crime.

As Polícias Militar e Civil estiveram no local juntamente com os peritos da Criminalística.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.

Perderam as vidas Adriano Rocatelle de Morais (sem passagens), de 33 anos e Marco Antônio Pereira Leite, o Turcão (Foto/Arquivo Npdiario), de 29 anos. Receptação e tráfico de entorpecentes.

Óbitos no local. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Mais detalhes ao longo desta sexta-feira.