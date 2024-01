Flagrante: Dois ônibus transportavam AirTag, PERFUMES e IPHONE

Produtos foram apreendidos em Bandeirantes

Neste sábado, 13, a Polícia Militar de Bandeirantes apreendeu diversos materiais correspondentes ao crime de descaminho, na PR-855.

Em patrulhamento e fiscalizações de veículos, os policiais realizaram bloqueio na Rodovia, KM 03.

Um ônibus interestadual foi abordado, o qual tinha destino de Maringá a São Paulo. Constatou-se em seu compartimento de cargas 05 caixas com perfumes importados e sem comprovação fiscal. Em contato com o motorista, relatou que não localizou o passageiro responsável pelas caixas e que já havia pego o automóvel carregado na cidade de Londrina.

Outro ônibus foi abordado, com destino de Umuarama a São Paulo, no qual encontrado em uma caixa de papelão no compartimento de carga produtos Apple, com uma nota fiscal cuja descrição do produto não condizia com os aparelhos que se encontravam. No mesmo compartimento encontrava-se uma bolsa preta com escovas de cabelo e máquinas para cortar cabelo importadas, também ausente a devida comprovação fiscal.

Diante do crime de descaminho, em contato com a Delegacia da Polícia Federal de Londrina, o plantonista orientou qualificar os envolvidos.

Como resultado, apreenderam-se: 446 Perfumes de marcas diversas; 90 aparelhos Apple AirTag; 03 aparelhos Apple IPad 10 geração; 02 aparelhos Apple IPad 09 geração; 01 aparelhos Apple IPhone 11; 49 escovas de cabelo; 28 máquinas de cortar cabelo.

AirTag é um aparelho que envia um sinal seguro de Bluetooth que pode ser detectado por aparelhos próximos na rede do app Buscar. Esses aparelhos enviam a localização do seu AirTag para o iCloud. Basta abrir o app Buscar para ver onde seu objeto está no mapa. Todo o processo é anônimo e criptografado para proteger a privacidade.