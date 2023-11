Duas cidades do NP terão R$ 8 MILHÕES

Jundiaí do Sul e Nova América da Colina estão entre as contempladas pelo governo estadual

O programa “Asfalto Novo, Vida Nova” teve novos repasses assinados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta terça-feira (7) e se destinam a dois do Norte Pioneiro: Jundiaí do Sul e Nova América da Colina.

Os recursos são de transferência voluntária, modalidade de repasse pela qual os municípios não precisam devolver o dinheiro ao Estado. O programa, que prevê em sua primeira fase a pavimentação asfáltica de 100% das vias urbanas dos 160 municípios do Paraná com até 7 mil habitantes, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, Assembleia Legislativa e prefeituras.

O investimento total para acabar com as ruas de chão batido destas cidades é de R$ 500 milhões. “É um dinheiro que o município não precisa devolver, ou seja, um recurso direto do caixa do Estado, que está transformando as vidas das pessoas. Estamos fechando com estas 160 cidades, aproximadamente 400 km de asfalto novo nos municípios, é o maior Programa do Brasil”, destaca o governador Ratinho Junior.

Para receber os repasses, as prefeituras apresentam projetos à Secretaria das Cidades (Secid) com suas necessidades, que são analisadas pelo Paranacidade – serviço social autônomo responsável por executar atividades e serviços de desenvolvimento regional e urbano nos municípios.

Além do asfaltamento de ruas das áreas urbanas dos municípios, o programa prevê a instalação de sistema de drenagem de águas pluviais, paisagismo, sinalização, arborização e a substituição de 100% das luminárias de vias públicas por sistemas a LED, que são mais eficientes e mais econômicas.

PRESENÇAS – Também participaram da cerimônia os deputados Ademar Traiano, Luiz Cláudio Romanelli, Cobra Repórter, Artagão Júnior e Alexandre Amaro , além do secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

JUNDIAÍ DO SUL – Para Jundiaí do Sul o investimento será de R$ 6,7 milhões, sendo R$ 6,1 milhões para asfaltamento das ruas e R$ 562 mil para iluminação, com contrapartida municipal de R$ 1,1 milhão para pavimentação e R$ 136 mil para LED.

Eclair Rauen, prefeito do município, destacou que sem o apoio do Governo do Estado não haveria condições de realizar as benfeitorias na cidade. “Se não fosse esse aporte do governo, não seria possível fazer essas obras no município. Com isso, nós vamos ter todas as ruas da cidade asfaltadas, não teremos mais poeira nem barro”, afirmou.

NOVA AMÉRICA DA COLINA – Com 3,4 mil habitantes, Nova América da Colina vai receber R$ 1,3 milhão do Governo do Estado para executar as obras de pavimentação e R$ 468 mil para instalação de LED. Com o caixa municipal, a prefeitura vai investir R$ 340 mil no asfalto e R$ 51 mil na iluminação.

De acordo com o prefeito Sebastião Rogatti, com este investimento, o município vai ter 100% de pavimentação urbana. “Nós vamos fechar 100% de asfalto, além de trazer mais segurança e qualidade de vida”, diz o prefeito.