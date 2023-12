Unidade Operacional da PRE de Santo Antônio da Platina atendeu ocorrência

Conforme dados colhidos no local, trafegava o Renault Duster neste fim de semana no KM 86 da PR-436 quando houve abalroamento lateral no Volvo FH 12, em Bandeirantes.

O carro, dirigido por condutor de 27 anos tombou à margem direita da rodovia, base seu sentido de trafego (foto).

Teste do etilômetro no motorista do caminhão resultou em 0,00MG/l.

Pista simples numa subida e tempo bom.