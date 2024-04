EDIMAR, LEANDRE, Hudson e Betinho na CARAVANA PARANÁ Unido Pelas Mulheres

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, participou, em Goioerê, da abertura da 2ª temporada da Caravana Paraná Unido Pelas Mulheres.

Ao lado do anfitrião do encontro, o prefeito Betinho Lima, da secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre dal Ponte, e do secretário estadual da Segurança, coronel Hudson Teixeira, Edimar destacou a importância do encontro e o fato de o Governo do Paraná ter anunciado a destinação de R$ 20 milhões para fortalecer as políticas públicas em defesa das mulheres no Estado.

O presidente Edimar disse que aderiu imediatamente ao movimento proposto pela secretária Leandre devido à relevância da causa. “A AMP, os prefeitos e prefeitas do Paraná serão sempre parceiros do governo na defesa das políticas públicas para as Mulheres”, comentou.

A secretária Leandre disse que o objetivo da caravana é fortalecer as políticas públicas em defesa da mulher. “Nós queremos que homens e mulheres lutem, lado a lado, para proteger e garantir os direitos das mulheres ” comentou.

O secretário estadual da Segurança Pública, coronel Hudson Teixeira, disse que a pasta está fazendo um trabalho vigoroso em defesa das mulheres, o que inclui o patrulhamento ostensivo e a captura de homens que cometem crimes contra as mulheres.

O prefeito Betinho Lima agradeceu as presenças de todos e todas e elogiou o trabalho do governo e da AMP pelas mulheres. “Goioerê está compromissada com as mulheres. Contem conosco nesta luta, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pelas presenças de todos vocês aqui”, disse.

A presidente do Movimento Mulheres Municipalistas, diretora da AMP e prefeita de Astorga, Suzie Pucillo, elogiou a posição do governador Carlos Massa Ratinho Junior de criar a SEMIPI e a escolha de Leandre para o cargo. “O Movimento das Mulheres Municiplaistas está fazendo com que mais mulheres possam estar lado a lado dos homens na defesa dos seus direitos “, disse.

A prefeita de Pérola, Valdete Cunha, diretora da AMP, destacou a luta das mulheres e o trabalho da Associação e do Governo em defesa da mulher.

Sueli Amoedo, presidente do Instituto Pela Vida da Mulher, palestrou no evento sobre os direitos das mulheres dizendo que sua luta, entre outros temas, é para tipificar a misoginia como crime. Segundo ela, a cada 15 segundos uma mulher sofre violência no Brasil. E a cada hora uma mulher é morta no País.

Além de Goioerê, a 2ª temporada da Caravana Paraná Unido Pelas Mulheres incluirá as cidades de Paranavaí (09/05), Ivaiporã (23/05), Cornélio Procópio (06/06) e Foz do Iguaçu (20/06).