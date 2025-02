Destacada liderança das 37 prefeitas do PR

Paraná também tem 70 vice-prefeitas, presidentes de Associações Regionais do Paraná e Diretoras da AMP

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos, destacou hoje a ampliação da liderança conquistada pelas mulheres nas eleições municipais de 2024 e nas 19 associações regionais de municípios do Paraná, bem como o fortalecimento do MMM (Movimento Mulheres Municipalistas), presidido no Paraná pela prefeita de Astorga, Suzie Pucillo.

Foram eleitas 37 prefeitas, 70 vice-prefeitas e duas presidentes de associações regionais (Dayane Sovinski Rodrigues, prefeita de Imbaú, presidente da AMCG-Campos Gerais; e Ivonéia de Andrade Furtado, prefeita de Mandaguari, presidente da Amusep-Setentrião Paranaense).

MMM E DIRETORIA DA AMP

Edimar elogiou ainda a atuação da presidente do Movimento Mulheres Municipalistas e prefeita de Astorga, Suzie Pucillo, e de todas as prefeitas que integram o grupo, sob a liderança nacional de Tania Ziulkoski. “É a força das mulheres e da AMP em benefício dos municípios do Paraná”, comentou.

Suzie integra a 2º Tesouraria da AMP, o que é um feito inédito. Pela primeira vez nos seus 60 anos, a organização elegeu uma mulher para a sua Diretoria Executiva. “Mostrando nosso compromisso com as mulheres, a AMP também possui uma Frente Municipalista da Mulher, presidida pela ex-prefeita de Fernandes Pinheiro, Cleonice Schuck”, disse.

Da Diretoria da AMP e também do MMM, ainda fazem parte as prefeitas Valdete Cunha-Pérola (Conselho Fiscal), Adriana Polizer-Japurá (Frente Municipalista da Educação), Elisângela Pedroso-Carambeí (Frente de Assistência Social e Cidadania), Karime Fayad-Rio Branco do Sul (Frente do Desenvolvimento Urbano), Rafaela Losi-Clevelândia (Frente do Desenvolvimento Urbano) e Ivonéia Furtado-Mandaguari (Desenvolvimento Tecnológico).