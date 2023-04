Edital de citação de Siqueira Campos

EDITAL DE CITAÇÃO

Destinatário: Eventuais herdeiros colaterais do de cujus

PRAZO: 15 dias

O9A) Juiz(iza) de Direito Gustavo Daniel Marchini, da Vara de Família e Sucessões de Siqueira Campos, FAZ SABER a todos que virem o presente EDITAL, ou tiverem conhecimento dele que, perante este Juízo, tramitam os autos de Procedimento Comum Cível, assunto inventário e partilha, sob nº 0000294-76.2013.8.16.0163, em que é(são) autor(es) Província São Lourenço de Brindes, o qual discute os bens de Mauro Vellozo Rodrigues, falecido em 01/07/2012, não sendo possível a localização de herdeiros colaterais. Desta forma, se procede por meio deste edital à CITAÇÃO de eventuais herdeiros colaterais acerca da existência de valores depositados em conta do de cujus sem destinação no testamento realizado, para que oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do Código de Processo Civil.

O presente edital é expedido e publicado para que os autos cheguem ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância no futuro, nos termos dos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil. Eu, Luana Consani de Souza, Analista Judiciário, conferi e digitei.

Siqueira Campos, 28 de março de 2023.

Gustavo Daniel Marchini

Juiz de Direito