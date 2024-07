Edital de convocação municipal do PSB

Convenção extraordinária em Ibaiti

O presidente da comissão executiva do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Ibaiti convoca pelo edital os filiados para participarem de Convenção Extraordinária.

A convenção será no dia 03 de agosto, a partir das 19h, na Câmara Municipal da cidade. Tem como pauta a deliberação sobre:

1 Deliberação sobre coligações ao pleito majoritário, respeitando a diretriz partidária;

2 Deliberação sobre quais candidaturas/cargos serão lançados;

3 Escolha dos candidatos para as eleições municipais;

4 Escolha dos números com que concorrerão os candidatos no pleito proporcional;

5 Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal para substituição de candidatos ou

escolha de candidatos nas vagas remanescentes;

6 Demais assuntos de interesse relativos ao pleito eleitoral.