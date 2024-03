‘Emprega Mais Paraná’ em seis cidades do NP

Veja relação e as datas na matéria abaixo

O ônibus do programa Emprega Mais Paraná, unidade itinerante das Agências do Trabalhador da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), vai circular por seis municípios do Norte Pioneiro neste início de março, levando oportunidades de emprego em todos os segmentos (indústria, comércio, serviços e agropecuária) para quem está em busca de uma colocação com carteira assinada.

As unidades móveis do programa levam aos municípios e bairros que não contam com Agência do Trabalhador ou posto de atendimento próximo ofertas de vagas de emprego e cadastramento de currículo para oportunidades futuras de trabalho.

A programação da agência móvel inicou neste terça-feira (05), no município de Pinhalão (foto acima), e segue para Tomazina, Guapirama (07), Jacarezinho (foto de capa), dia 12, Joaquim Távora (13) e Conselheiro Mairinck (14).

“O Emprega Mais Paraná vem exercendo um papel fundamental no acesso de trabalhadores às vagas de emprego ofertadas pelas Agências do Trabalhador, facilitando a intermediação de mão de obra nas mais diversas localidades do Estado”, destaca o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes. De acordo com ele, além das vagas de emprego é possível atualizar o cadastro e receber informações sobre como formatar um currículo.

Confira os locais em que o ônibus estará em cada município:

Pinhalão – Rua Rui Barbosa, número 300, em frente à Biblioteca Pública Municipal

Tomazina – Praça Tenente João José Ribeiro

Guapirama – Avenida Joana Maria Pereira Rodrigues, Parque Industrial

Jacarezinho – Rua Costa Junior, 1.095 – Praça Rui Barbosa

Joaquim Távora – Avenida Getúlio Vargas, número 620

Guapirama – Rua Otacílio Ferreira, 82 – Calçadão