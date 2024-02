Jacarezinho: achado cadáver na zona rural

Causa mortis ainda não apurada

A Polícia Militar de Jacarezinho, neste domingo (11), atendeu ocorrência na Estrada Rural Laranjal envolvendo morte.

O solicitante informou que havia uma pessoa caída na beira da estrada com uma motocicleta CG Titan sobre suas pernas. No local, os policiais constataram a situação, isolaram o corpo e acionaram os órgãos competentes. A moto estava sem placa, porém, pela numeração do motor, foi possível verificar que não se tratava de produto de roubo ou de furto.

A vítima não apresentava sinais de violência e teve seu corpo recolhido ao IML que apura a causa da morte. O veículo foi recolhido ao pátio do 2º Batalhão.