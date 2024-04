ExpoLondrina une cafeicultores de Joaquim Távora, Pinhalão e Curiúva

Grupo Dois Irmãos é um dos patrocinadores do evento



O fortalecimento da cadeia produtiva é o principal objetivo do 30º Encontro Estadual de Cafeicultores, evento que será realizado na próxima quarta-feira (10), às 8h30, no Recinto José Garcia Molina da ExpoLondrina. Interessados em participar do evento devem fazer inscrição antecipada AQUI.

“Chegando ao seu trigésimo ano, o encontro de cafeicultores se tornou um dos principais espaços de aprimoramento técnico e debate de questões relevantes para a evolução da cadeia produtiva no Paraná”, afirma o economista Paulo Sérgio Franzini, do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab).

O cultivo de café ocupa em torno de 30 mil hectares no Paraná, com produção estimada este ano de 700 mil sacas beneficiadas. A cultura está presente em 187 municípios e, em mais de 50 deles, é uma das principais atividades econômicas. Cerca de 80% das propriedades cafeeiras são da agricultura familiar.

A programação do encontro prevê a discussão de questões técnicas e também de temas relacionados à organização dos produtores. O ponto alto será uma mesa com participação de produtores que já foram finalistas do concurso Café Qualidade Paraná: Edson Messias de Carvalho, de Joaquim Távora, Fernando Lopes e Fernando Rosseto, ambos de Mandaguari, e Simone Schauer Maia, de Pinhalão.

CAFÉ QUALIDADE PARANÁ – Após a mesa técnica, o encontro prosseguirá com a sessão de entrega dos cafés vencedores do concurso Café Qualidade Paraná 2023 aos patrocinadores do certame. Nessa edição, a cafeicultora de Pinhalão, Simone Schauer Maia, venceu na categoria natural; Regiane Miguel da Silva, de Curiúva, obteve o segundo lugar, e Juliane Aparecida Nunes da Luz, também de Pinhalão, ocupou a terceira posição.

Na categoria cereja descascado o vencedor foi Julio César Barros, de São Jerônimo da Serra, seguido por Juliane Aparecida Nunes da Luz, de Pinhalão, e Gabriel Augusto Soares, de São Jerônimo da Serra.

A programação do encontro se encerra com o lançamento do Concurso Café Qualidade Paraná 2024.

PATROCÍNIO – O concurso Café Qualidade Paraná é patrocinado pela Amiste Cafés, Bratac Seda, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Ceasa (Centrais de Abastecimento do Paraná), Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, Cocari Cooperativa Agropecuária e Industrial, Crea-PR, Federação de Agricultura do Paraná, Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná, Grupo Dois Irmãos, Integrada Cooperativa Agroindustrial, Ocepar, Prefeitura de Mandaguari, Sebrae/PR, Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) e Sociedade Rural do Paraná.

A organização é da Câmara Setorial do Café do Estado do Paraná, Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, IDR-Paraná e Associação dos Engenheiros-Agrônomos de Londrina.

Serviço:

30º Encontro Estadual de Cafeicultores

Data: 10 de abril, quarta-feira

Horário: 8h30

Local: Recinto José Garcia Molina — Parque de Exposições Governador Ney Braga, Londrina – PR