Encontro de Veículos Antigos encerra festa

Dos 124 anos de emancipação de Jacarezinho

O 10º Encontro de Carros antigos, realizado no domingo (07), encerrou a programação do aniversário de 124 anos de emancipação política de Jacarezinho, após uma semana de atividades e comemorações.

Na oportunidade uma grande quantidade de proprietários de veículos antigos participou do encontro, trazendo todo o charme e beleza de carros fabricados em décadas anteriores e fazendo a alegria de centenas de participantes, amantes do segmento.

No dia anterior, no sábado, a programação tinha sido marcada pela entrega de titulação dos imóveis da Vila Leão e Nossa Senhora das Graças, com a formalização da cessão dos imóveis aos beneficiários.

As atividades deste fim de semana encerraram uma sequencia de eventos que começaram na segunda-feira passada, com a inauguração da Casa dos Autistas e o Miss Jacarezinho, abrindo as festividades do aniversário da cidade.

Na terça, dia do aniversário de emancipação política, houve hasteamento da bandeira, reinauguração do Cine Iguaçu, amistoso com antigas celebridades do futebol profissional, desfile cívico e missa em ação de graças.

Na quarta-feira foi a vez da entrega do espaço de lazer Meu Campinho, no Jardim Alves, e da assinatura da ordem de serviço para as obras de pavimentação da Rua Dom João VI, também no bairro.

Na sexta a programação continuou com a reinauguração da capela mortuária do Bairro Aeroporto e depois show da banda da Polícia Militar.