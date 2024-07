Entidades podem se cadastrar e receber mais computadores

Centro de Recondicionamento

Entidades beneficentes, escolas e instituições de educação de todo o Paraná que precisarem de equipamentos eletrônicos podem fazer a solicitação, de forma gratuita, ao Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), de Londrina.

O CRC faz parte do Programa Computadores para Inclusão, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e foi instalado em Londrina por meio de parceria com a ong E-letro e articulação da deputada federal Luísa Canziani (PSD/PR). São apenas oito centros instalados no Brasil e o de Londrina é o primeiro do Paraná.

Os CRCs são espaços físicos adaptados para o recondicionamento de equipamentos, para a realização de cursos e oficinas, além de realizar o descarte correto de resíduos eletrônicos. Atualmente, o CRC funciona no prédio da ong E-letro, mas a previsão é que no próximo mês seja inaugurada a sede própria. Para viabilizar a instalação do centro, a deputada Luísa destinou R$ 1 milhão, via emenda parlamentar, por meio da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados.

“Uma das nossas missões é preparar nossos alunos para o mundo digital e acredito que nossas crianças e nossos jovens têm que estar preparados para exercer profissões que nem existem. Além disso, a qualificação profissional, por meio da educação, e a conectividade são alguns dos pilares para o desenvolvimento do País”, afirma a deputada. A ong E-letro recebe os equipamentos em desuso de órgãos públicos, por meio de doação, e trabalha para colocá-los em perfeito funcionamento, com instalações de hardware e software.

Alex Gonçalves, presidente da ong E-letro, explica que entidades interessadas devem fazer o cadastramento no site do MCTI pelo link https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-computadores-recondicionados. Depois de aprovado o cadastro pelos técnicos do ministério, a ong direciona os equipamentos. Serão atendidas, de forma gratuita, entidades de todo o Estado com até dez computadores, conforme a disponibilidade dos equipamentos.

O Clube de Mães Unidas, instituição dedicada à capacitação e inclusão social localizada na Zona Leste de Londrina, será a primeira instituição a receber notebooks do Programa de Inclusão Digital, via CRC. A entrega dos equipamentos será amanhã (quinta-feira, dia 4/7), às 14h30 na sede da entidade. O Clube das Mães Unidas, que já oferece cursos profissionalizantes gratuitos à comunidade londrinense, agora poderá ampliar seu portfólio de cursos e equipamentos em seus laboratórios.

“Muitos membros da nossa comunidade ainda não têm acesso à tecnologia, e esses notebooks contribuirão para a inclusão digital e o desenvolvimento profissional dessas pessoas”, afirma Carlos Alberto Souza e Silva, presidente do Clube das Mães.

Alex Gonçalves acrescenta que a partir do segundo semestre devem ser iniciados cursos de formação profissional para jovens. Para isso, estão sendo firmadas parcerias com o Senai e o Clube das Mães Unidas,. “O CRC é um dos maiores projetos de inclusão digital do governo federal. Além de disponibilizar os equipamentos para as entidades, esperamos atuar na formação de cerca de 600 jovens por ano”, diz.

Impacto social

O Programa Computadores para Inclusão já soma, desde sua criação, um total de 32,9 mil computadores doados, distribuídos para 717 municípios brasileiros. O objetivo é alcançar uma meta total de 40 mil computadores doados, até o final de 2023. Quanto aos processos de formação, foram ofertados 145 cursos, resultando na formação de mais de 23 mil alunos plenamente capacitados para o mercado de trabalho e a destinação de 3 mil toneladas de resíduos descartados de forma correta e consciente.