Entidades sociais de S. Antônio e Pinhal sorteadas na capital

Foram 40 organizações no Paraná

O Programa Nota Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, sorteou em Curitiba 40 entidades sociais de 27 cidades do Estado com prêmios de R$ 5 mil. Do Norte Pioneiro, beneficiadas instituições de Ribeirão do Pinhal, e Santo Antônio da Platina.

Em ambas as cidades, APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

As outras 25 instituições sociais premiadas são de Curitiba (5), Ponta Grossa (4), Foz de Iguaçu (3), Fazenda Rio Grande (2), Paranavaí (2), Maringá (2), Toledo (2), Apucarana, Araucária, Campo Largo, Campo Mourão, Céu Azul, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guaraniaçu, Inácio Martins, Ipiranga, Itaúna do Sul, Laranjeiras do Sul, Londrina, Pato Branco, São Jorge do Ivaí, Tapejara, Ubiratã e Umuarama.

Ests foi a primeira edição do sorteio desde a mudança de regulamentação, que aumentou o número de organizações premiadas. Antes, 10 entidades sorteadas eram contempladas com R$ 10 mil cada; a partir deste mês de setembro, serão 40 organizações sorteadas com R$ 5 mil.

O programa tem cadastradas atualmente 1.720 instituições que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego. Todas recebem ao menos R$ 100 todos os meses, além de concorrem aos prêmios principais.

COMO DOAR – Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não precisa ou não deseja informar seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras, vão para a entidade, que passa a ter mais chances de ser contemplada.