EPR reforça equipes operacionais neste FERIADO de PÁSCOA

Confira dicas para uma viagem com maior comodidade e segurança

O Feriadão leva milhares de pessoas às rodovias que ligam o Litoral do Estado aos Campos Gerais, Curitiba e ao Norte Pioneiro. A estimativa da EPR Litoral Pioneiro, que administra as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369, e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855, estima que o movimento seja 30% maior quando comparado aos dias normais de tráfego.

Os horários de pico devem se concentrar no final de quinta-feira (28/03), na manhã de sexta-feira e entre o final de tarde e o início de noite do domingo. Para que os usuários tenham suporte ao longo da estrada, a EPR Litoral Pioneiro reforçou sua equipe operacional para o período. Estão disponíveis para o atendimento 50 veículos operacionais entre guinchos, veículos de inspeção e rotas de inspeção.

Além disso, foram programadas operações especiais durante os horários de pico nas praças de pedágio. Se necessário, a venda do ticket será antecipada para os usuários que estiverem no aguardo da passagem pelas cabines. Ao longo do feriado, as obras serão suspensas para evitar possíveis congestionamentos. Serão realizados somente serviços considerados emergenciais.

Cuidados essenciais para segurança nas rodovias

Neste primeiro mês de atendimento operacional nas estradas, a EPR Litoral Pioneiro constatou que grande parte das ocorrências atendidas nas rodovias foram relacionadas à pane mecânica. A média diária desses atendimentos corresponde a 73 por dia.

“Por isso nossa dica é que os usuários façam uma revisão básica no veículo antes de pegar a estrada, isso pode evitar transtornos ao longo da viagem. Contudo, se precisar do apoio da concessionária o telefone de emergência 0800 277 0153 está disponível 24 horas”, destaca o gerente de operações da EPR Litoral Pioneiro, Fernando Milléo.

Dicas para uma boa viagem

Antes de pegar a estrada os motoristas precisam se certificar de que o veículo está em boas condições de direção. É importante que a manutenção esteja em dia, com atenção especial ao sistema de freios, pneus, iluminação e equipamentos de sinalização em funcionamento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) destaca orientações valiosas como:

O motorista não deve dirigir por mais de quatro horas ininterruptas. É importante que o condutor esteja descansado;

É imprescindível que o veículo leve apenas sua capacidade máxima de passageiros, todos com documentos de identificação. Além disso, os ocupantes precisam usar cinto de segurança e as crianças devem estar acomodadas no dispositivo equivalente à sua idade/tamanho;

Bagagens devem ser acomodadas no porta-malas;

Motociclistas devem sempre usar o capacete e é importante que mantenham distância das laterais dos veículos para eliminar o ponto cego;

Os motoristas devem respeitar a sinalização, os limites de velocidade e a legislação de trânsito;

Ultrapassagens só podem ser feitas em locais permitidos, quando houver tempo e distância para concluir a manobra sem colocar o trânsito em risco;

Em caso de chuva, a velocidade precisa ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e deve ser mantida a distância segura entre os veículos.

Serviço

Para a comodidade dos usuários e agilidade em uma eventual ocorrência, a EPR Litoral Pioneiro recomenda que seja salvo nos celulares de motoristas e passageiros o número 0800 277 0153, que é o telefone de emergência da concessionária e que funciona 24 horas.

Antes de pegar a estrada certifique-se das condições das rodovias acessando um dos canais de informação da concessionária por meio dos perfis EPR Litoral Pioneiro nas redes sociais: @eprlitoralpioneiro (Instagram e Facebook) e @EPRLPioneiro (Plataforma X).

Nas praças de pedágio são aceitas as modalidades de pagamento em cartão de débito, crédito ou em espécie. Motoristas que têm a TAG possuem a facilidade de utilizar o pagamento eletrônico sem parar nas cabines, além de receber 5% de desconto na passagem, e ainda poder participar do programa de desconto progressivo DUF.