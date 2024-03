Espetáculo teatral “A Paixão DE CRISTO” em Joaquim Távora

No início da noite da próxima sexta-feira



No dia 29 de março (próxima sexta-feira), às 19h30, em frente da Estação Ferroviária Afonso Camargo de Joaquim Távora, aconteceráo Espetáculo Teatral A Paixão de Cristo , organizado pela Divisão Municipal de Cultura através do Projeto Teatro na Comunidade.

O projeto é formado por integrantes do Grupo de Teatro Tavorense GTT, além de ser voluntário e ecumênico com apoio da Prefeitura local.

O espetáculo integra cronograma do Projeto Teatro na Comunidade, onde já foram encenados diversos outros criados em oficinas e aulas ministradas pelo professor e diretor Flavio Martin.

Essa produção conta com Direção de Flavio Martin, Figurino: Roseni Monteiro e ainda com 12 atores no elenco principal e diversos outros no apoio, além de pessoas da comunidade como figurantes.

Alguns que compõem o elenco são: Osmar Gabriel Fiats, Valdilene Prazeres, Eduardo Camaleão, Heloísa Ferrão, Maria de Fátima Santos, Roseni Monteiro, Janaine Barbosa Pedrozo, Karen Mirian de Oliveira Gomes (kaipoeta) e Melissa Bueno.

O tempo de espetáculo é de aproximadamente 50 minutos.

A produção é ao ar livre onde os espectadores farão um percurso entre os cenários, como: Lava Pés, Julgamento de Jesus, Via Crucis, Crucificação.