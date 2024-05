Eventos do Sicredi abordam desafios e OPORTUNIDADES

Sicredi Norte Sul recebe associados e convidados em Encontro com Investidores

Seis encontros regionalizados, mais de 700 participantes, muito conhecimento compartilhado e networking. Foi assim o Encontro com investidores 2024 realizado pela Sicredi Norte Sul.

Este ano os encontros aconteceram nos municípios de Piraju, Ourinhos, Ibaiti, Siqueira Campos e Santo Antônio da Platina (este com dois dias). E as agências anfitriãs receberam convidados e associados de toda cooperativa.

O Encontro com Investidores já é um evento tradicional da Sicredi Norte Sul realizado anualmente pela cooperativa e atende a busca dos associados por informações detalhadas sobre investimentos. Os conteúdos atendem desde os que querem melhorar a rentabilidade das aplicações que já possuem, assim como orienta quem tem vontade ou pretende começar a investir.

A palestra principal foi conduzida por Cristina Kelly dos Santos, analista sênior de investimentos do CAS (Centro Administrativos Sicredi). A especialista possui certificações importantes para o mercado financeira como a CEA (Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimentos) e a Financeira CFP® (Certified Financial Planner) uma certificação internacional de distinção. Além disso, Pós-graduação em Finanças e MBA em Mercado de Capitais, possui mais de 15 anos de atividade no mercado financeiro, entre grandes bancos e corretoras. Ela abordou os cenários e panoramas econômicos e ficou à disposição dos convidados para dúvidas e orientações.

“Faz parte da personalidade do Sicredi sermos simples, próximos e ativos. E é isso que buscamos no Encontro com Investidores, visto que planejamento financeiro é algo bem pessoal e específico de cada pessoa e do momento em que está vivendo. Queremos estar cada vez mais próximos dos nossos associados e comunidades e passar informações com qualidade e transparência.” Explica o Diretor de Negócios da Sicredi Norte Sul, Alex Henrique Possi.

DESTAQUE – O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todo o país, está pelo sétimo ano consecutivo no ranking anual de projeções econômicas, divulgado pelo Banco Central. Desta vez, o Sicredi conquistou o 3º lugar em duas categorias – na projeção da Taxa de desocupação de médio prazo, com as projeções realizadas por sua área de Análise Econômica, e do IPCA Administrados de longo prazo, resultado obtido pela Asset, gestora de recursos da instituição.

As projeções da Pesquisa Focus do Banco Central são feitas por mais de 170 instituições do mercado financeiro, como bancos, gestoras de recursos, consultorias e empresas do setor real, que possuem equipes especializadas para projetar as principais variáveis macroeconômicas.

O ranking anual é uma forma de incentivar o aprimoramento da capacidade preditiva e reconhecer o esforço analítico dos participantes da pesquisa. Seu sistema de classificação baseia-se no índice de acerto das projeções de curto, médio e longo prazo das instituições, como o Sicredi. Mensalmente também são divulgados os rankings Top 5 de curto prazo e, trimestralmente, os de médio prazo.