Evitada queda de carga em posto platinense

Veículo transportava portas industriais de Pinhais (PR) para Goiás

O motorista agiu de forma correta e com segurança em ver que está a com a carga toda torta e quase caindo no pátio de um posto na BR-153, nesta semana em Santo Antônio da Platina. Evitou o adernamento, que é o tombamento de uma carga devido à inclinação do veículo.

Acionou as empresas JJ PRONTA RESPOSTA e JJ RESGATE, que fizeram o serviço com toda segurança para que pudesse no final seguir viagem e chegar no destino sem problemas.

O Grupo JJ agradece pela confiança dos usuários da rodovia em acionar para que possam resolver os problemas e chegar no cliente da melhor maneira possível.