Exclusivo: Ortega garante que aliança política será mantida

Dia seis de outubro de 2024 serão escolhidos futuros prefeitos e vereadores

“Com certeza, vamos manter unidos todos os partidos e lideranças do nosso grupo político nas eleições do ano que vem”. Essa foi a declaração, mais enfática e importante, dada pelo chefe da Casa Civil João Carlos Ortega durante entrevista exclusiva ao Npdiario.

Ele recebeu o jornalista Valcir Machado no seu Gabinete no 4º Andar do Palácio Iguaçu, Centro Cívico, na Capital de todos os paranaenses. Estava acompanhado de Ana Cláudia Freire, Chefe de Comunicação da Casa Civil, do repórter-fotográfico Gustavo Pontes e de uma dupla de estudantes de Jornalismo.

Tranquilo e convicto, acredita que no pleito municipal do dia seis de outubro de 2024 (escolha dos futuros prefeitos e vereadores nos 399 municípios paranaenses) a aliança vitoriosa não sofrerá fissuras, “o PSD elegeu ou reelegeu 16 estaduais e nove federais, e todas as outras siglas do nosso time prosseguem juntas, nos dando sustentação”, garantiu.

Com 1.697.962 votos na candidatura ao Senado (perdeu para Sérgio Moro/União), o deputado federal Paulo Martins (PL), cujo mandato terminará no fim deste mês, tem sinalizado não pretender cargo no governo reeleito. Martins saiu fortalecido mesmo com a derrota. Ortega defende que ele ocupe função sim e que participe da campanha majoritária de alguma forma.

A pedido, adiantou a provável Mesa Diretora do Parlamento a partir de fevereiro: Continuará Ademar Traiano(PSD) na presidência, Primeiro secretário Alexandre Curi(PSD), 2º secretário, três vice-presidentes e 3º, 4º e 5º secretários quase definidos. Entre os nomes – nesses cargos – que Ortega acredita que estão certos são Maria Victória (PP), Ney Leprevost (União) e Marcel Micheletto (PL).

Luiz Cláudio Romanelli (PSD) será o presidente da mais importante Comissão da Alep (Constituição e Justiça).

Em seu primeiro ato oficial no novo mandato, o governador Carlos Massa Ratinho Junior nomeou João Carlos Ortega como chefe da Casa Civil do Governo do Paraná. A recondução dele na função que ocupava desde março de 2022 ocorreu durante a cerimônia, na Assembleia Legislativa, em que Ratinho e o vice-governador Darci Piana foram empossados para mais uma gestão.

Nascido em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, Ortega, 61 anos, torcedor do Corinthians e do Athetico Paranaense, foi vereador e vice-prefeito e é Cidadão Benemérito do município. Foi secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas por três ocasiões, inclusive na maior parte do primeiro mandato do atual governador, cargo que deixou para assumir a Casa Civil.

Workaholic assumido, quando pode descansa em sua propriedade rural em Jandaia do Sul com a família, “gosto de pescar e da lida com os bichos”, revelou.

Casado com Lucilene, tem duas filhas, Fabiana e Maria Fernanda, e uma neta, Ana Luísa.