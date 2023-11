Exclusivo: Secretário de Justiça ANUNCIA NOVO programa de GOVERNO (assista)

Buscará reduzir problemas sociais agudos, complexos e multicausais

O Secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Santin Roveda, visitou o Npdiario na manhã desta sexta-feira, dia dez, em Santo Antônio da Platina, acompanhado do deputado estadual Cobra Repórter e assessores, do Coordenador da Mesorregião Norte Pioneiro da Casa Civil, Juarez Leal Daio com sua esposa, Sandra, e o filho, Henrique.

Foram recepcionados pela equipe do jornal, e mais os secretários municipais do Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos de Souza, e de Assistência Social, Cristiano Lauro,

Todos participaram depois do 3º ‘Seminário Feliz Cidades’ realizado na Casa da Cultura Platinense.

O secretário antecipou que um programa inédito será anunciado na segunda-feira, dia 13, junto com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, no Palácio Iguaçu.

Trata-se do “Cuida Paraná”, estruturado em parceria com outras Pastas, apoio de deputados, e que visa atender os mais desassistidos, migrantes e em situação de rua objetivando uma melhoria na qualidade de vida.

Busca reduzir esses problemas sociais agudos, complexos e multicausais.

Roveda é empresário, filho do ex-deputado federal Airton Roveda, casado e pai de um filho. No final do mês que vem completará 42 anos.

Há oito meses e meio, o Governador o anunciou para ocupar o cargo.

Natural de União da Vitória, onde foi eleito para exercer o cargo de prefeito, em 2016.

A Pasta é um desmembramento da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. O objetivo é ampliar a proteção de crianças e idosos, o sistema de garantia de direitos, o diálogo com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, e coordenar, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, ações de enfrentamento a quaisquer violações.

A Secretaria administra a rede dos Centros de Sócioeducação e Casas de Semiliberdade (Como o Cense de Santo Antônio da Platina) para jovens em conflito com a lei; a proteção, defesa, educação e orientação ao consumidor; a prevenção, repressão e fiscalização do uso de entorpecentes; entre outros.

