Falece idosa agredida por viciado morto pela neta da vítima

Exclusivo: O corpo de Sebastiana Vidal (fotos) está sendo velado neste momento, quinta-feira, dia 20, na Capela da Funerária Rainha das Colinas, em Ibaiti. Ela, que tinha 88 anos, faleceu ontem em razão de graves ferimentos, inclusive fraturou a clavícula, decorrentes das agressões feitas por Cledilson Terra de Oliveira, no última sexta-feira, 14, durante luta corporal ao tentar roubar a idosa na zona rural de Japira.

Corpo será sepultado hoje às 17 horas no Cemitério Municipal de Ibaiti.

O criminoso tinha problemas com crack, chegou a ser internado, saiu, mas depois de um período e continuou consumindo como usuário.

Com seu Chevrolet Celta como veículo , tinha invadido e roubado uma TV numa casa no povoado chamado Guapé e na sequência (provavelmente sob efeito da droga) arrombou outra residência, onde agrediu dona Sebastiana exigindo dinheiro.

Só que a neta dela estava junto e com um facão atingiu com golpe único o pescoço do invasor de forma fatal.

Japira fica a 14 quilômetros de Ibaiti. O caso teve repercussão estadual.

