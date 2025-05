Família agradece solidariedade pós-MORTE de GABY

Corpo sepultado menos de 24 horas após acidente

Exclusivo: Aconteceu acidente envolvendo dois veículos em torno de 2h30m de domingo, dia 16, no KM 22 da BR-153, em Jacarezinho. Eva Gabriela de Jesus (fotos) morreu. Ela e um amigo saíram de um baile no bairro Aeroporto e voltavam para suas casas quando houve a batida. O jovem se machucou, mas não agora corre maiores riscos.

No velório na Funerária Vitoriana, e sepultamento do corpo, no final da tarde deste domingo no Cemitério São João Batista, muita tristeza. A mãe e a tia dela perderam as vidas recentemente.

Gaby nasceu no dia 20 de agosto de 1998 em Jacarezinho.

Trabalhou um curto período no Hotel Cantagalo, e atualmente, no restaurante do Supermercado Molini’s.

O pai, e os quatro filhos: Edna 38 anos, Everton, 33, Ladesca, 28; e Adão , 27, gêmeo da Gabriela ainda sofrem muito, claro.

A mais velha falou pela família para o Npdiario. Elogiou Gaby “uma guerreira, temos orgulho dela”.

A família não quer dinheiro nem doações.Os quatro irmãos e o pai (vivo e saudável), cuidarão das crianças órfãs, um casal, um ano e 11 meses e dois anos e 11 meses.

Manifestou grande gratidão para a empresária Ana Carla Molini, proprietária da rede, que acompanhou tudo de perto, de forma discreta e atuante, ” a gente não sabe nem o que falar, ela foi solidária, carinhosa, Deus a abençoe”, sublinhou.

Conforme apurado, um Chevrolet Corsa seguia sentido crescente da via e invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com um Ford Fiesta que seguia sentido contrário.

O condutor do primeiro carro foi encaminhado em estado grave para o pronto socorro local e a passageira ejetada no momento da batida, perdendo a vida no local.

O motorista e a passageira do segundo veículo sofreram ferimentos e também encaminhados ao PS pelo Corpo de Bombeiros.

O IML(Instituto Médico Legal), as Polícias Rodoviária Federal (Unidade Operacional de Santo Antônio da Platina), Civil e científica foram acionadas. A concessionária EPR realizou a sinalização, sendo que o tráfego permaneceu interditado em ambos os sentidos até a liberação pela perícia.