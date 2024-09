Fatura digital da Sanepar facilita

Na semana em que se comemora o Dia da Árvore (21/09), a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) destaca que 3,702 milhões de folhas de papel deixaram de ser impressas desde que a fatura digital de água e esgoto foi lançada, em 2022. Ela integra o Programa Sanepar Sem Papel, que incentiva a redução do uso do material na empresa.

A redução do uso de papel não apenas preserva florestas, a biodiversidade e os recursos hídricos, como também diminui a quantidade de resíduos gerados. Levando em conta que grande parte do papel descartado não é reciclado, ele acaba em aterros sanitários, contribuindo para a produção de metano, um poderoso gás de efeito estufa.

“Além de contribuir para a sustentabilidade do planeta, a fatura digital também proporciona facilidades para os consumidores da Sanepar. A principal comodidade está no acesso pelo telefone celular e o arquivamento no e-mail, facilitando, por exemplo, a comprovação de endereço”, ressalta o diretor comercial em exercício, Fernando Guedes. Evitar o risco de extravio da fatura é outro benefício do meio digital.

A adesão à fatura digital da Sanepar é opcional. Para os clientes que desejarem aderir, basta fazer o cadastro pelo site da empresa AQUI ou pelo aplicativo Sanepar Mobile. A adesão é gratuita e exige apenas ter um e-mail válido. Ela também pode ser cancelada a qualquer momento pelo cliente.