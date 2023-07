Daj Resort oferece férias inesquecíveis

Espaço amplo de mais de 200 mil metros quadrados em Ribeirão Claro

As férias de julho no DAJ Resort & Marina prometem ser uma experiência incrível. Localizado em Ribeirão Claro, na divisa entre os estados de Paraná e São Paulo, o resort oferece um espaço amplo de mais de 200 mil metros quadrados, situado entre a represa de Chavantes e as montanhas de Ribeirão Claro.

O resort conta com diversas opções de lazer para os hóspedes. Entre elas as áreas esportivas com campo de futebol, quadra de beach tênis, quadra de tênis iluminada, passeios de bicicleta, academia moderna, lago para pescaria esportiva e equipe de recreação comandada pela Tia Miojo, dedicada a entreter os visitantes de todas as idades.

Uma das principais atrações são as piscinas. O DAJ possui duas na área externa, uma delas com borda infinita e bar molhado, perfeita para se refrescar e aproveitar o sol e uma das maiores piscinas cobertas do Brasil, aquecida e equipada com cromoterapia, ideal para os dias mais frios, chuvosos ou mesmo para relaxar no final do dia.

Tem ainda as saunas seca e úmida e o delicioso Spa Jaune L`Occitane que propicia uma experiência única com diversas opções de massagens terapêuticas, estéticas e relaxantes que tornam a estadia no Daj ainda mais especial.

As suítes do DAJ Resort & Marina, entre 45 a 110 metros quadrados, são aconchegantes e requintadas, proporcionando conforto aos hóspedes. Todas com cama king size, roupas de cama trussardi e amenities da L`Occitane.

A gastronomia do resort é outro destaque, com um mix da culinária internacional com toques regionais, valorizando os produtos locais. No café da manhã, destaque para os pães quentinhos da própria padaria, omeletes, tapiocas e uma exclusiva e saborosa coalhada com frutas vermelhas. Tudo isso acompanhado do premiado café de Ribeirão Claro.

A região onde o resort está localizado é conhecida pelo predomínio do sol, o que torna as férias de julho ainda mais agradáveis. Com tantas opções de lazer, conforto e gastronomia de qualidade, o DAJ Resort & Marina é o local perfeito para aproveitar suas férias de julho.

Atrativos da Região

Além das comodidades oferecidas pelo DAJ Resort & Marina, a região de Ribeirão Claro possui uma série de atrativos naturais e históricos que complementam a experiência de férias.

Os amantes de aventura podem se aventurar na maior tirolesa do Paraná, uma emocionante atividade que proporciona uma vista panorâmica da região. Outra opção para os mais aventureiros é desfrutar de vôos de parapente, permitindo uma experiência única de contemplação das belezas naturais.

Para os apreciadores da natureza, as cachoeiras da região são uma verdadeira atração. Você poderá explorar e se refrescar em quedas d’água cristalinas, aproveitando momentos de tranquilidade e conexão com a natureza.

Além disso, Ribeirão Claro abriga o Morro do Gavião, um ponto de observação onde se pode desfrutar da vista mais bonita da cidade e do entorno. A paisagem panorâmica é um convite para contemplar as belezas naturais da região.

A história também está presente em Ribeirão Claro, com suas fazendas históricas de café. Essas propriedades preservam a arquitetura e o legado cultural do período cafeeiro, oferecendo aos visitantes uma viagem no tempo e uma chance de conhecer mais sobre a história da região.

Portanto, além das instalações e atrações do DAJ Resort & Marina, a região de Ribeirão Claro oferece uma variedade de atrativos naturais e históricos, proporcionando uma experiência completa e enriquecedora durante as suas férias de julho.

Localização

Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, o DAJ é o melhor destino para quem quer chegar de carro, sem o custo de passagens aéreas, de diversas cidades dos estados de São Paulo e Paraná. Está localizado a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana ; 185 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos.

Serviço:

Daj Resort & Marina – Ribeirão Claro-PR - Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro

Informações e Reservas (43) 3371-3901 ou (43) 9 9149-9370. Fotos: Rafael Silva.