Festa Junina no Parque do Povo

Evento contará com muita diversão, comidas típicas, doces, bebidas e apresentações musicais das Escolas e CMEIS

Começa nesta sexta, 30, a Festa Junina da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Comidas típicas como sopa de milho, caldo de mandioca, canjica, cachorro-quente, pastel, crepe, espetinho, bebidas, maçã do amor e bolos deixarão a atração ainda mais saborosa!

Para abrilhantar ainda mais a festa, apresentações musicais das Escolas e CMEIS, Roda de viola e o trem da alegria não vão faltar.

Com início marcado para ás 19h neste 30 de junho e dia 01 de julho, as atrações têm tudo para espantar o frio e animar a população. Já no dia 02, último dia da festa, as atrações começam às 14h com Roda de viola para animar a todos.

Para garantir o sucesso do evento, as equipes da Prefeitura já estão montando as estruturas que serão utilizadas durante a festa, como podemos conferir nas fotos e vídeos. A organização da festa e os enfeites estão sendo produzidos com muito carinho pelas APMFs das escolas, pelos professores, pelos funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e todos os envolvidos, o que conferirá um ar especial, receptivo e de acolhimento ao evento.

Para Nelci Maria Martins Queiróz, Secretária de Educação: “a Festa Junina é motivo de alegria e de celebração para todos nós, pois ela é parte da nossa tradição e da cultura popular brasileira.

Além disso, é uma oportunidade de nos reunirmos e cultivarmos a unidade. Portanto, é muito importante que haja momentos como esse para que estejamos juntos, e ainda mais próximos, das crianças, dos pais e familiares, dos professores, das equipes que trabalham incansavelmente em sua organização e de todos os envolvidos na escola. Esse convívio, que acontece também em outros momentos do ano letivo, é celebrado com muita alegria por todos e é essa alegria que vai compor o clima da Festa Junina Municipal nesse ano”, enfatizou a Secretária.

Durante toda a programação, a entrada, o espaço kids e o algodão doce serão gratuitos! Não perca a Festa Junina Municipal! Venha prestigiar esse grande arraiá com a gente!