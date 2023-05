Festival bate recorde de atletas em Jacaré

Cerca de 600 alunos participaram da promoção da prefeitura

O Festival Municipal de Atletismo de Jacarezinho “Professor Emanuel Luiz Possetti”, realizado nos dias 25 e 26 de maio, bateu o recorde de participantes este ano. Cerca de 600 alunos da rede municipal e particular de Jacarezinho estiveram na pista de Atletismo do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Norte Pioneiro (UENP) no período da tarde, participando de diversas provas do Atletismo como saltos, arremessos e corridas.

O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Jacarezinho, por meio do Departamento de Esportes.

“O nome da competição é uma homenagem ao querido Professor Emanuel Luiz Posseti, grande idealizador dessa competição, que tanto se dedicou para que todos os anos ela fosse realizada, propiciando assim o contato dos alunos das escolas de Jacarezinho e também da região à modalidade do Atletismo, assim como campo de estudo e aprendizado sobre regras e arbitragem para acadêmicos do Curso de Educação Física”, relata o professor do Departamento de Esportes Mário Lopes Pinheiro. Há 9 anos o Festival é coordenado pelo professor Mário, com a colaboração dos professores Jairo Brochado Stramare, Moacir Filho, Luciana Bessa Gonçalves Vieira, e este ano dos estagiários Maria Eduarda Ciriaco e João.

“É importante destacar que a competição só acontece devido à parceria com o CCS- UENP, que com seus alunos do curso de Educação Física, realizam a arbitragem da competição, e agradecemos grandemente à coordenadora Professora Sílvia B. Lima”, reconhece Professor Mário.

“Parabenizamos a todos professores, coordenadores e diretores das Escolas participantes e, principalmente, aos alunos que brilharam e deram o seu melhor na competição”, destaca. “Praticar esporte pode transformar o mundo em um lugar melhor, comece por você. Se movimentar é essencial para uma vida saudável, pratique esportes e mantenha-se bem, o esporte te traz uma boa saúde, equilíbrio e boas amizades”, enaltece.

A secretária Municipal de Educação, Vice-Prefeita Patrícia Martoni, agradece o apoio do Diretor do CCS-UENP, Fabrício José Jassi, e a todos colaboradores, bem como ao seecretário municipal de Saúde, João Luccas Thabet Venturine, ao Diretor de Transportes Alex Sandro Carvalho, a Luiz Henrique Hartmann e a todos os motoristas e enfermeiros da Prefeitura que trabalharam para que o evento acontecesse.