Flávio representa MDB em Brasília

Zanrosso integra a Executiva estadual

Em Brasília, o ex-prefeito de Tomazina e liderança estadual do MDB, Flávio Zanrosso, participou de uma série de encontros que reuniram dirigentes partidários, parlamentares e especialistas para discutir pautas fundamentais para o futuro do país.

Durante os debates, temas de grande impacto foram abordados, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, relatada pelo presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (foto), e iniciativas de fortalecimento do microempreendedorismo, com destaque para a apresentação de Lina Useche, da Aliança Empreendedora.

“Esses encontros são oportunidades essenciais para ouvir, propor e construir soluções que realmente cheguem à ponta e melhorem a vida dos brasileiros”, afirmou Zanrosso.

Além dos debates técnicos, Flávio manteve diálogo com importantes nomes da política nacional, como o presidente Baleia Rossi, o deputado federal Sérgio Souza, o ex-ministro Aldo Rebelo, o deputado Dr. Wanderlei, o ex-prefeito de São José do Rio Preto Edinho Araújo, Alceu Moreira e outras lideranças que têm contribuído com ideias e experiências para fortalecer o papel do MDB como protagonista nas transformações que o país precisa.

Representando o MDB do Paraná, Flávio Zan destacou a importância de fortalecer a presença do partido nos debates nacionais: “O MDB tem história, tem base e tem responsabilidade com o Brasil. E o Paraná tem muito a contribuir nesse processo de construção”.