Bandeirantes ganha crédito após chuvas

O diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, e o prefeito de Bandeirantes, Jaelson Matta, no Norte Pioneiro, se reuniram nesta quinta-feira (09) para conversar sobre a situação de emergência provocada pela forte chuva, no domingo (5), que causou o transbordamento de uma barragem, atingindo centenas de casas e estruturas públicas, como diversas pontes que ficaram danificadas na área rural. Mais de 2.300 pessoas foram afetadas em 12 bairros.

O objetivo foi apresentar o programa Paraná Recupera, lançado pelo Governo do Estado por ocasião da pandemia, para atender prefeituras e empreendedores dos municípios em situações de emergência com linhas de crédito em condições especiais.

“O Paraná Recupera oferece condições especiais de financiamento aos municípios sem taxas de juros, na condição de cobrar apenas a correção monetária, com objetivo de financiar a recomposição da estrutura pública danificada pelas chuvas, como também apoiar os empreendedores locais prejudicados por esta situação de emergência”, explicou Neves. “Estamos ofertando o Paraná Recupera para que o crédito possa ser captado pelo município e pelos empreendedores, inclusive pequenos produtores rurais, atingidos direta ou indiretamente pelo problema das chuvas”.

Neves retomou nesta semana a agenda de viagens pelo Interior do Estado para reuniões com prefeitos, gestores municipais e associações empresariais, como parte do processo contínuo de apresentação da instituição, com objetivo de ampliar o volume de parcerias e promover o acesso ao crédito, especialmente para pequenos negócios. Ele estava acompanhado dos assessores Emília Belinati e Jonny Stica.

Em Santa Amélia, o prefeito Antônio Carlos Tamais conversou com Neves sobre a possibilidade de formalizar uma parceria com a Fomento Paraná para ofertar também operações de crédito na Sala do Empreendedor, além dos outros serviços. O município deve encaminhar um servidor para participar do próximo curso de capacitação de agentes de crédito, em abril.

Em reunião com o prefeito de Guapirama, Edui Gonçalves, também foi discutida a possibilidade de formalizar uma parceria, pois já existe uma Sala do Empreendedor na cidade. O próximo passo é indicar um servidor do município para participar do mesmo curso de capacitação de agentes.

Já em Santa Cecília do Pavão, a reunião foi com o vice-prefeito Paulo Vietze, e o objetivo foi apresentar a instituição e a possibilidade de agregar a função crédito às atividades desenvolvidas na Sala do Empreendedor, como forma de fortalecer a atividade econômica local, melhorando a renda e gerando mais empregos.