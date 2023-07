Formação profissional totalmente gratuita e de qualidade em Ibaiti

Curso com certificação pelo SENAI

A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), através do seu secretário, Deputado Mauro Moraes, oferece gratuitamente o curso de Qualificação Profissional em Instalações Elétricas, com certificação emitida pelo SENAI.

São duas turmas em Ibaiti, nos períodos da tarde e da noite, com 18 vagas em cada uma delas.

A qualificação profissional é uma excelente oportunidade para quem deseja iniciar uma nova carreira ou busca uma vaga de emprego com salário melhor.

Ainda dá tempo de fazer sua inscrição diretamente na Agência do Trabalhador ou pelo link: Inscrição